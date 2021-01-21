فن ومشاهير

كاتلين جينر تصف علاقتها بكيلى بأنها "كتاب مفتوح".. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت نجمة تليفزيون الواقع والمتحولة جنسيا كاتلين جينر أن اقرب أبنائها لقلبها هى نجمة تليفزيون الواقع و المليارديرة كيلى جينر ، حيث تشعر كاتلين أن كيلى هى الأقرب بالنسبة لها أكثر من أبنائها الآخرين، حيث تسعى كيلى للتواجد مع كاتلين دائما ومشاركتها للكثير من اهتماماتها ، وهو ما تصدر عدد كبير من المواقع الشهيرة مثل " ديلى ميل " .

كاتلين وكيلي (1)
كاتلين وكيلي  

 

وأبناء نجمة تليفزيون الواقع كاتلين جينر هم بيرت ذو الـ ( 42 سنة  ) وكاساندرا ( 40 عام ) و هم أبناء جينر من زوجته الأولى كريستى كراونوفر ، كذلك من الابناء براندون البالغ من العكمر ( 39 عام ) وبرودى ذو الـ ( 37 عام ) و هما من الزوجة الثانية ليندا طومسون ، اما كيندال ذات الـ ( 25 عام )  وكايلى ( 23 عام ) فهن من زوجته الثالثة نجمة تلفيفزيون الواقع و امبراطورة عائلة كاردشيان كريس جينر ، إضافة الى أن كاتلين جينر كانت تتخذ أبناء كريس كأنهم أبنائها وتهتم بأدق تفاصيل حياتهم. .

تطرقت كاتلين جينر نجمة برنامج KUWTK  إلى علاقتها الوثيقة مع كيلى جينر التى وصفتها بـ "الكتاب المفتوح".

كاتلين وكيلي (2)
كاتلين وكيلي (2)

 

مع كيلي وكيندال
مع كيلي وكيندال

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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