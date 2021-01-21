شكرا لقرائتكم خبر عن كاتلين جينر تصف علاقتها بكيلى بأنها "كتاب مفتوح".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نجمة تليفزيون الواقع والمتحولة جنسيا كاتلين جينر أن اقرب أبنائها لقلبها هى نجمة تليفزيون الواقع و المليارديرة كيلى جينر ، حيث تشعر كاتلين أن كيلى هى الأقرب بالنسبة لها أكثر من أبنائها الآخرين، حيث تسعى كيلى للتواجد مع كاتلين دائما ومشاركتها للكثير من اهتماماتها ، وهو ما تصدر عدد كبير من المواقع الشهيرة مثل " ديلى ميل " .



كاتلين وكيلي

وأبناء نجمة تليفزيون الواقع كاتلين جينر هم بيرت ذو الـ ( 42 سنة ) وكاساندرا ( 40 عام ) و هم أبناء جينر من زوجته الأولى كريستى كراونوفر ، كذلك من الابناء براندون البالغ من العكمر ( 39 عام ) وبرودى ذو الـ ( 37 عام ) و هما من الزوجة الثانية ليندا طومسون ، اما كيندال ذات الـ ( 25 عام ) وكايلى ( 23 عام ) فهن من زوجته الثالثة نجمة تلفيفزيون الواقع و امبراطورة عائلة كاردشيان كريس جينر ، إضافة الى أن كاتلين جينر كانت تتخذ أبناء كريس كأنهم أبنائها وتهتم بأدق تفاصيل حياتهم. .

تطرقت كاتلين جينر نجمة برنامج KUWTK إلى علاقتها الوثيقة مع كيلى جينر التى وصفتها بـ "الكتاب المفتوح".



كاتلين وكيلي (2)