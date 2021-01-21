شكرا لقرائتكم خبر عن أنيا تايلور بطلة Queen's Gambit تنضم لفريق فيلم ديفيد أو.راسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت نجمة Queen's Gambit ، أنيا تايلور للنجوم زوي سالدانا و رامي مالك و مارجوت روبي في فيلم جديد من اخراج ديفيد أو. راسل، وهواول فيلم يخرجه منذ ان اخرج فيلم Joy، وتم التأكيد أيضا علي وجود النجوم كريستيان بايل و جون ديفيد واشنطن ضمن فريق الفيلم .



أنيا تايلور



رامي مالك

وكانت النجمة أنيا تايلور جوي بطلة The Queen's Gambit، قد ظهرت ضيفة علي برنامج The Graham Norton Show، وقالت جوي خلال البرنامج إنها في حالة صدمة لأنها لم تحقق هذا النجاح الضخم من قبل، وأنها تشعر أن النجاح الكبير كثيرا عليها وتتوتر عندما تري لوحات الاعلانات تتصدر الشوارع الكبري وعليها صورتها.

وحصل مسلسل The Queen's Gambit، على تقييم وصل إلى 8.7 على موقع imdb، المسلسل الذى طرح منه 7 حلقات دفعة واحدة على منصة نيتفلكس، وتراوحت تقييمات حلقاته ما بين 8.9 و 9.4 على نفس الموقع، بالإضافة إلى العديد من التعليقات الإيجابية حول المسلسل من قبل المشاهدين والنقاد حول العالم، وذلك بعد طرحه يوم 23 أكتوبر الماضى.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت النجمة العالمية أنيا تايلور أنها ستشارك في موسم ثاني من المسلسل "The Queen's Gambit"، وذلك بعد نجاح الموسم الأول الذي عرض على إحدى المنصات الرقمية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.