إنفوجراف.. 4 نجوم احترفوا رئاسة أمريكا في السينما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظلت الرئاسة الأمريكية موضوعا مهما وبارزا في السينما الأمريكية، لكن كانت هناك مجموعة من النجوم الذي احترفوا تقديم دور "الرئيس".

ونظرا لبراعة هؤلاء النجوم، لم يتردد المخرجون في منحهم دور "الرئيس" أكثر من مرة في أفلام عديدة.

ولعل النجم المخضرم مورجان فريمان كان من بين الأبرز في هذه النوعية من الأفلام، حتى أنه لعب دور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في 3 أفلام.

كما جسد الممثل البريطاني أنتوني هوبكنز دور الرئيس الأمريكي في فيلمين استندا إلى أحداث حقيقية.

ولعب الممثل الراحل روبن ويليامز دور الرئيس الأمريكي في 4 أفلام سينمائية.

وقدم الممثل الأمريكي كيفن سبيسي دور الرئيس الأمريكي في فيلمين اثنين.

الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز النجوم الذين لعبوا دور الرئيس الأمريكي في السينما..



