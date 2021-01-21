إنفوجراف.. أفلام جسدت الصراع على السلطة في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في الوقت الذي تابع فيه العالم الصراع على السلطة في الولايات المتحدة بين دونالد ترامب وجو بايدن، كانت السينما أسبق إلى تصوير ذلك.

وبينما تم حسم الصراع لصالح بايدن، الذي تم تتويجه في حفل رمزي كانت المخاوف الأمنية وكآبة جائحة كورونا حاضرة فيه بقوة، كانت هناك 5 أفلام سبق أن تناولت الصراع على السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولعل من بين أهم هذه الأفلام، فيلم Lincoln ، من بطولة دانيال داي لويس، ويرتكز على العقبات التي واجهت الرئيس إبراهام لينكولن.

أما فيلم Fair Game، من بطولة نعومي واتس وشون بن، فيدور حول قصة الكاتبة فاليري بليم وفترة رئاسة جورج بوش المثيرة للجدل بكل ما فيها من صراعات وتداخلات.

وكان هناك أيضا فيلم All the President's Men، من بطولة روبرت ريدفورد، ويركز على محاولات التعتيم على الفساد في فترة الرئيس ريتشارد نيكسون.

الإنفوجراف التالي يرصد 5 أفلام تناولت الصراع على السلطة في الولايات المتحدة..



