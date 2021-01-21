شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة لـ سامو زين بعيد الحب بتوقيع أكرم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب سامو زين من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسما مبدئيا"حبيته"، من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، ومن المقرر أن يتم طرحها في عيد الحب المقبل.ولم تكن هذه المرة هى الأولى التي يتعاون فيها أكرم عادل مع سامو زين، حيث تعاونا من قبل فى أغنية"القطة"،”قصة حب”،”انا و انت"،"كسرت قلبى"،”قولى قولى”..وغيرها.

من ناحية أخرى طرح سامو مؤخرا ، أحدث أغنياته التى تحمل اسم "اخطبوطا مش عنكبوتا"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمود شوقى، وألحان سامو زين ومعتز أمين، وتوزيع وماستر أسامة عبد الهادى.

وكان آخر ألبومات سامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذى طرحه عام 2018، والألبوم كان يحتوى على أغانى "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، "ولا حد يوصله".