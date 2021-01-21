شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تنهى يومها فى تنصيب بايدن بحمامة السلام.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة العالمية ليدى جاجا أن تنهى يومها الذى بدأ منذ ساعات طويلة للتحضير لحفل تنصيب الرئيس الأمريكى جو بايدن، بصورة لها وهي تضع شعار حمامة تحمل أغصان الزيتون فى إشارة للسلام، بعد الانتهاء من غنائها للنشيد الأمريكى فى حفل تنصيب الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت جاجا صورتها عبر مختلف حساباتها الشخصية، وأبرزت الحمامة التى تحمل غصن الزيتون فى إشارة الى الفترة التى سيقود فيها بايدن أمريكا، وكتبت: "أتمنى أن نصنع السلام مع بعضنا البعض".

وأدى الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن اليمين الدستورية رئيساً لأمريكا ليتولي مهام إدارة الولايات المتحدة أربع سنوات مقبلة خلفاً للرئيس السابق دونالد ترامب، ليكون بذلك الرئيس الأكبر سناً (78 عاماً) في تولي هذا المنصب.



ليدى جاجا

بايدن الذي بدأ حياته السياسية عام 1973 حينما تم انتخابه عضواً بمجلس الشيوخ، ليكون منذ ذلك الحين أصغر نائب يتولى هذا المنصب، يمتلك مسيرة حافلة في العمل العام، حيث تولى مناصب امتدت على مدار حكم ثمانية رؤساء من ريتشارد نيكسون وحتى باراك أوباما، لكن المنصب الأعلى استعصى عليه دائما، قبل أن ينضم بايدن إلى صفوف الرؤساء رسمياً اعتباراً من الليلة.