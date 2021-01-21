بعد تهنئتها بعيد ميلادها.. نبيلة عبيد توجه رسالة لسامية الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة نبيلة عبيد، على توجيه رسالة للفنانة السورية سامية الجزائري .

ونشرت نبيلة فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أولاً: أنا بحب الست دي.. الممثلة السورية الكبيرة سامية الجزائري .. أهو إنتِ القمر والجمال كله.. وإنتوا كمان حبايبي قمر وأحلى من القمر".

وظهر بالفيديو تهنئة الفنانة سامية الجزائري لنبيلة عبيد، بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة، حيث قالت لها: "قمر 16".

وتحتفل الفنانة نبيلة عبيد، اليوم 21 يناير بعيد ميلادها وشاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "سكر زيادة" وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان وشارك في بطولته: نبيلة عبيد، ونادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر.