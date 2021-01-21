محمد نجاتي يوضح حقيقة إساءته للشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - نفى الفنان محمد نجاتي، توجيه أي اساءة للشيوخ، في تصريحات سابقة أدلى بها، مؤكدًا أنه لم يخطئ في أحد، ولم يقصد توجيه أي أساءات لأحد.

وتابع نجاتي، في تصريح لمصراوي: "دور الفنان أكثر خطورة عشان بيدخل البيوت دون استئذان، لأن التليفزيون موجود في كل منزل، وبنتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، مش بنستنى الناس تيجي لحد عندنا، لأ.. إحنا اللي بنروح لهم بيوتهم".

وأوضح أن كل ما كان يقصده هو مدى أهمية الفن وتأثيره ودوره في تنشئة الأجيال بشتى المراحل العمرية من خلال ما يقدم على الشاشة من أعمال فنية.

يذكر أن الفنان محمد نجاتي، يشارك في مسلسل"ضربة معلم" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يعيش الشاب الفقير (جابر) في حارة شعبية ويعاني من الفقر، ويعمل في البناء والمعمار، ويتعرض للعديد من المواقف التي تجعله يدخل في صراع ما ثم تنقلب حياته رأسًا على عقب .

العمل بطولة: محمد رجب، ومي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة سينرجي .