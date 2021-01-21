ياسمين رئيس بالحجاب ومايا دياب بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال في أحد الأماكن العامة.

مايا دياب

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان قصير.

ديانا حداد

شاركت الفنانة اللبنانية ديانا حداد جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة داخل إحدى السيارات الفارهة.

سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت وهي ترتدي نظارة شمسية داخل سيارتها.

نوال الزغبي

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها ظهرت من خلالها بإطلالة أنيقة.

سهر الصايغ

الفنانة سهر الصايغ شاركت جمهورها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة رياضية من داخل أحد الفنادق.

فيفي عبده

ونشرت الفنانة فيفي عبده صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية فستانًا وتؤدي إحدى الرقصات الاستعراضية.

نور اللبنانية

شاركت الفنانة اللبنانية نور جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها من كواليس مسلسلها "جمال الحريم".

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة بسيطة نالت إعجاب متابعيها.

ياسمين رئيس

شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها ظهرت خلالها بالحجاب من مسلسل "طرف تالت".