هكذا احتفلت لطيفة بعيد ميلاد والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة لطيفة، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، الاحتفال بعيد ميلاد والدتها.

ونشرت لطيفة فيديو يجمعها بها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل ثانية وكل سنة وانتي الروح والدم اللي بيسري في روحي.. كل سنة وانتي الضحكة اللي في حياتي.. كل سنة وانتي الفرحة ودنيتي ودنيا أخواتي كلنا.. كل سنة وإنت تاچ روسنا.. كل ثانية وإنت منورة حياتي وحياتنا كلنا يا أغلى ما عندي يا أروع أم .. يا وطني وروحي ودنيتي ربنا يحفظك يخليكي لينا يا أمي".

يُذكر أن، لطيفة، طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "خليني" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان أمين القلسي.