الارشيف / فن ومشاهير

هكذا احتفلت لطيفة بعيد ميلاد والدتها

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة لطيفة، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، الاحتفال بعيد ميلاد والدتها.

ونشرت لطيفة فيديو يجمعها بها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل ثانية وكل سنة وانتي الروح والدم اللي بيسري في روحي.. كل سنة وانتي الضحكة اللي في حياتي.. كل سنة وانتي الفرحة ودنيتي ودنيا أخواتي كلنا.. كل سنة وإنت تاچ روسنا.. كل ثانية وإنت منورة حياتي وحياتنا كلنا يا أغلى ما عندي يا أروع أم .. يا وطني وروحي ودنيتي ربنا يحفظك يخليكي لينا يا أمي".

يُذكر أن، لطيفة، طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "خليني" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان أمين القلسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا