كارلوس عازار عن مسلسله الجديد: رح يخلّي الناس تنغرم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 يناير 2021 01:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

بعد غياب طويل، يعود الممثل كارلوس عازار بقوة على الساحة التمثيلية بمسلسل درامي جديد “حادث قلب” عبر أحد الشاشات التلفزيونية الذي تُشاركه فيه دور البطولة الممثلة ستيفاني عطاالله.

مُسلسل “حادث قلب” من إنتاج شركة GR8 Production ومُنتجة مُنفّذة مي أبي رعد، وهو من النوع الاجتماعيّ الرومنسيّ. يُجسّد فيه كارلوس دور شابّ عزيز النفس، فرضت عليه ظروفه الاجتماعيّة والعائليّة الصعبة، ترك دراسته الجامعيّة والعمل سائق لسيّارة أجرة.

وكان للصدفة دور كبير في حياته تُغيّر مجرى أحداثها، فنشهد ولادة قصّة مُشوّقة بكلّ عناصرها.

وعبّر كارلوس عازار عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع شركة GR8 Production ومع فريق العمل كافّة، ونوّه بالطاقة الإيجابيّة التي أحاطت بأجواء التصوير.

ورحّب بالوجوه الجديدة التي سيتعرّف إليها الجمهور من خلال هذا المسلسل، “يضمّ العمل نخبة من نجوم الدراما المُخضرمين، ولكنّه في المقابل سيُقدّم مواهب شابّة، وذلك ضمن الخطة التي تعتمدها دائماً شركة GR8 Production والتي أدعمها فيها، ولا شكّ أنّها مجازفة مهنيّة تصبّ في مصلحة الدراما”.

وأعرب كارلوس عن حماسته لعرض المُسلسل في هذا التوقيت بالذات، خاصّة أنّ الناس بحاجة إلى جرعة من مشاعر الحب، “هيدا العمل رح يخلّي الناس تنغرم”.

وقال عن دوره في “حادث قلب” إن “الشخصيّة التي أؤديها جذبتني كثيراً، فهي تحمل الكثير من جراح الطفولة التي صقلتها وميّزتها. لا أخفي أنّ بعض جوانب الشخصيّة تُحاكي شخصيّتي الحقيقيّة، لكنّ البعض الآخر لا يُشبهني أبداً. وهذا الأمر شكّل تحدّياً كبيراً بالنسبة إليّ كمُمثّل خاصّة أنّ الدور عميق وتطلّب مجهوداً لرسم الشخصيّة بكافّة جوانبها”.