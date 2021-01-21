شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال وأيمن بهجت قمر يهنئان هشام جمال على مسلسل "فى بيتنا روبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ كل من المطرب رامي جمال والشاعر أيمن بهجت قمر الفنان هشام جمال على اقتراب عرض أولى بطولاته مسلسل "في بيتنا روبوت"، والذي من المقرر عرضه السبت المقبل على قناة cbc.





ويجسد المنتج والفنان هشام جمال دور مخترع روبوت خلال أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت"، ويشارك فى البطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى ظهور فنانين كضيوف شرف.

وكانت شركتا سينرجي وروزناما منتجا المسلسل طرحت البرومو الخاص بالعمل الذي يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، حيث ظهرت الفنانة شيماء سيف صلعاء تمامًا وكذلك الفنان هشام جمال الذي تخلي عن شعره الطويل في هذا المسلسل وظهر بشعر قصير لأول مره منذ ظهوره على الساحة الفنية، وظهر أيضا عدد من نجوم الشرف في إعلان المسلسل، منهم الفنانون هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن وعدد آخر من النجوم.