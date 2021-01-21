شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى تطرح أغنية "ازيك النهاردة" بتوقيع تامر حسين وعزيز الشافعى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة ساندي أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "ازيك النهاردة" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتتعاون ساندي خلال الأغنية مع الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين وتوزيع يعقوب يانو.

وكانت ساندى طرحت ألبومها الأخير "اتنين في واحدة" والذى ضم 8 أغنيات متنوعة ما بين الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت ساندى فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".

جدير بالذكر أن آخر أفلام ساندى هى مشاركتها فى فيلم "عيش حياتك" مع الفنان سامح حسين، والذى تدور قصته فى إطار رومانسى كوميدى خفيف، حول شخص يجسّد شخصيته سامح حسين يمر بأزمة كبيرة فى حياته، فهو كان ناجحا فى الماضى على المستوى الشخصى والعملى، ويعيبه أنه روتينى، ويخاف من التجديد وتطورات الحياة، مما يؤدى إلى تدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التى ترتبط بعدها بشخص آخر يعمل في نفس مجاله لكنه ناجح عمليا، ويسعى سامح حسين لاستعادة ابنه إلى أحضانه بعدما فضل الحياة مع زوج والدته.