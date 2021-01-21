شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة الأولى لـ ريان رينولدز و صامويل جاكسون فى The Hitman's Bodyguard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم The Hitman's Bodyguard عن الصورة الأولي للفيلم وظهر فيها بطلي الفيلم النجمين ريان رينولدز وصامويل جاكسون، ومن المقررطرح الفيلم 20 أغسطس 2021.

وفى تصريحات سابقة للنجمة العالمية سلمي حايك، أعربت فيها عن صدمتها من تأجيل طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد وغلق السينمات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "تم تأجيل إصدار HWB إلى صيف عام 2021. أشعر بالصدمة لأنني لا استطيع الانتظار حتى أراكم جميعا".

The Hitman's Wife's Bodyguard فيلم كوميدي أمريكي من إخراج باتريك هيوز وتأليف توم أوكونور وبراندون وفيليب ميرفي، وهو تكملة لفيلم The Hitman's Bodyguard لعام 2017، من بطولة ريان رينولدز، صامويل جاكسون، فرانك جريلو، ريتشارد إي جرانت، توم هوبر، أنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.