شكرا لقرائتكم خبر عن تومى شيلبى يبدء صراعه مع أوزوالد موزلى من منزله بسادس مواسم Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الموسم السادس من السلسلة البريطانية الشهيرة Peaky Blinders، سيشهد الكثير من الصراعات بين تومى شيلبى والسير أوزوالد موزلى، فبعد أن انتهى الموسم الأخير بكشف الأخير مخطط شيلبى فى الانقلاب عليه والقضاء على خطته التى أعدها للإطاحة به، يبدأ النجم العالمى كيليان مورفى موسمه الجديد بالتخطيط لما هو قادم.

وظهر مورفى الذى يجسد شخصية الرجل الأخطر فى مدينة برمنجهام الإنجليزية، فى أول صورة نشرتها الصحفة الرسمية للمسلسل عبر تويتر، من داخل غرفته الشهيرة التي يقضي فيها معظم وقته والتى يدرس فيها جميع خططه، فى مزرعته الضخمة على حدود لندن.

وكانت قد كشفت شبكة قنوات BBC البريطانية، عن أن الموسم السادس من سلسلة الدراما والعصابات Peaky Blinders سيكون الأخير فى السلسلة التى تسرد قصة حياة عصابات برمنجهام وعائلة تومى آل شيلبى الشهيرة، بعد تأكيدها البدء فى تصوير الموسم السادس أول أمس بصورة من وراء الكواليس للنجم العالمى كيليان مورفى.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن المؤلف والكاتب ستيفن نايت، أكد فى تصريحات سابقة فى عام 2019 أن السلسلة ستشهد موسماً سابعاً، لتنفي أمس الشبكة المنتجة تلك الأخبار وتؤكد انتهاء السلسلة بموسمها السادس المقبل.



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