شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين عن التصريحات المسيئة للفنانين: الفن المكون الأساسى للثقافة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة إلهام شاهين عن غضبها الشديد من الإساءة التي تعرض لها الفنانون في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن الفن يعد المكون الأساسي للثقافة المصرية التى تعتبر أهم وأقوى ما تملكه مصر.

وشاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها عبر إنستجرام رأيا كتبه أحد المدافعين عن الفنانين، معلقة: "سأرسل لكم آراء كتبها مصريون بيحبوا بلدهم حقيقي، ويعرفون قيمة الفن المكون الأساسي للثقافة التي هي أهم وأقوى ما تملكه مصر".

الهام شاهين عبر انستجرام

وجاء في الرسالة التي نشرتها النجمة إلهام شاهين: "نموذج في منتهى البجاحة.. هذا الذي يدعى أنه نائب عن الشعب ثم يسمح لنفسه وبكل إصرار على تأكيد ما قال بالمراوغة في الاعتذار لجموع الفنانين الذين أهانهم بتعميم جاهل جهول.. موقف عجيب ولا يجب أن يمر بهدوء أو تسامح خاصة وقد استفزتني أكثر مداخلته مع عمرو أديب التي حاول فيها اللعب بالكلمات وتجنب الاعتذار، مع أن الموضوع كان يمكن أن ينتهي بسهولة لو كان حقا حسن النية وأنه أساء التعبير.. اتضامن -ومعي الكثيرون جدا- في رفض هذا النموذج وما يمثله من تخلف وسطحية وظلامية والتمسك بضرورة الاعتذار ليس فقط للفنانين وإنما للشعب المصري كله".

وأنهى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الأزمة التى أثيرت خلال الأيام الماضية بسبب تصريحات النائب رياض عبد الستار، عن الفن والفنانين، والتى تسببت فى حالة من الغضب الشديد فى الوسط الفني، ومطالبة النائب بالاعتذار الواضح عن إساءته للفن والفنانين.

وأعرب رئيس مجلس النواب، عن تقديره للفنانين، ولرسالة الفن السامية، قائلا: "إنه على الرغم من تقدم النائب رياض عبد الستار برسالة اعتذار عما بدر منه إلا أننى أود أن أعرب باسمى واسم المجلس عن تقديرنا للفنانين والدور الذى يقوم به الفن على مر التاريخ فى دعم الدولة المصرية، خاصة وأن رسالة الفن هى رسالة سامية تقوم بالدعم للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء، بعدما عرض رئيس المجلس رسالة نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكى، حيث أكد نقيب الممثلين فى رسالته، أن ما قاله النائب رياض عبد الستار، يعد إهانة للفن المصرى والفنانين المصريين عبر التاريخ، ويعد طمس لدور الفن، مطالبا من رئيس المجلس اتخاذ اللازم.

وكان النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، اعتذر عن التصريحات التى ذكرها فى الجلسة العامة الأحد الماضى، حول الفن، عندما قال: "مش هنسيب كدة الفنانين وهما بيدفعوا ضرائب من غير ما يدفعوا ضريبة الشهداء"، أثناء مناقشة قانون صندوق تكريم الشهداء وأسرهم".