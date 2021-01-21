شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يطرح "سوق الصحاب" أحدث أغانيه مع حمو بيكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مطرب المهرجانات عمر كمال أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "سوق الصحاب"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، ويشاركه الغناء مطربا المهرجانات حمو بيكا وموزة، وهى من كلمات محمد غباشي، توزيع شادى وخليل.

وروج عمر كمال للأغنية وشوق جمهوره من خلال طرح البرومو الدعائى للأغنية عبر حسابه بموقع إنستجرام، مؤكدا إصدارها اليوم الأربعاء، وعلق على الفيديو قائلا: "تريند الشارع الجديد.. بكرة الأربعاء.. الساعة 7 على قناتى الرسمية".

ويستعد عمر كمال لخوض أول تجربة تمثيلية في فيلم "ديك العياط"، وقال عمر كمال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه استعد لهذا الفيلم بالانضمام إلى إحدى الورش التمثيلية حتى يظهر بشكل جيد وينجح في أداء مشاهد تمثيلية تنال إعجاب الجماهير، كما أنه يقوم أيضا بالتدريب على اللهجة الصعيدية لأنه يجسد دور شخصية صعيدية.

وكان عمرو كمال تعاقد مؤخراً مع المنتج صفوت غطاس وتامرعبد المنعم، على تقديم أغنية فيلم "الشنطة"، ومن المقرر أن يقوم بتسجيل الأغنية خلال الأيام المقبلة، وذلك لتكون جاهزة للعرض مع الفيلم، والفيلم تأليف تامرعبد المنعم، ومن بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والفنان الإماراتي أحمد عبد الرازق والطفلة بيري، وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.