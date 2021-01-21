شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى بعد دعمها لوالد زوجها: مهما كانت العداوات فى وقت المرض لازم تكون أنت الأقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة هالة صدقي رسالة شكر إلى جمهورها بعد الدعم الذي تلقته منهم على خلفيه مساندتها عائلة زوجها رغم الخلافات والقضايا العالقة بينهما، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، صورة لها، معربة عن شكرها الشديد لهم.

وقالت الفنانة هالة صدقي في رسالتها :"بشكركم من كل قلبي علي كل الحب اللي بعتهوه لي الفتره اللي فاتت ، وأكيد كلكم عرفتوا سبب نزولي القاهرة فجأة، واللي حصل واجب ومهما كانت العداوات في وقت المرض أو الموت لازم تكون أنت الأقوى لأني إنسان حر".



هالة صدقي عبر انستجرام

يأتي ذلك بعدما أثنى سامح سامى، على زوجته الفنانة هالة صدقى، بعد فترة من الخلافات بينهما، مشيرا إلى أنها أم عظيمة وأصيلة، وذلك بعدما كانت أول من وقفت بجوار والده المريض والمتواجد فى العناية المركزة، ومجهودها الكبير فى توفير أكياس دم لوالده، متجاهلة تمامًا أزمة النسب والقضايا المنظورة فى المحاكم بينها وبين زوجها.

وكتب، فى تدوينه عبر حسابه على فيسبوك: "تخيلوا كده لما يكون فى مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادى، وأول لما تسمع إن بابا اللى هو حماها فى الرعاية المركزة تكون أول واحده عنده، هى والولاد ومش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة نادرة، وطبعا هى العظيمة أم ولادى هالة صدقى، أشكرك جدا جدا لأنك أنقذتى حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول".

فيما ردت دينا صدقى، شقيقة الفنانة هالى صدقى، على تدوينته، قائلة: "حمد الله على سلامته، وفعلا أولاد الأصول بيبانوا فى المواقف.. ربنا يباركلك فيهم".

وكانت الفترة الماضية، قد شهدت خلافات بين الزوجين، وصلت إلى قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، بمد أجل الحكم فى استشكال زوج الفنانة هالة صدقى على حكم حبسه شهر، لامتناعه عن دفع نفقة.

وقضت محكمة الأسرة، بحبس زوج الفنانة هالة صدقى شهرا لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأولادها به وقيمته 155 ألف جنيه، وقدّم الزوج إشكالاً فى تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده، وقال فى الإشكال أنه سدّد متجمّد النفقة ومعه مخالصة موقّعة منها سوف يقدّمها إلى المحكمة التى قررت تأجيل نظر الاستشكال.