شكرا لقرائتكم خبر عن دويتو كريم محمود عبدالعزيز وشيكو على أغنية مصطفى قمر "حبيب حياتى".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجمان كريم محمود عبد العزيز وشيكو خلال فيديو يرقصان خلاله على طريقة المطرب مصطفى قمر فى أغنية "حبيب حياتى"، حيث تشاركا الغناء خلال الفيديو الذى نشره كريم محمود عبد العزيز عبر حسابه على موقع إنستجرام.



كريم محمود عبد العزيز

من ناحية أخرى كشف الممثل الكوميدى شيكو فى وقت سابق عن البوستر الدعائى للجزء الثانى من مسلسل "اللعبة"، وعلق على البوستر بصفحته على إنستجرام قائلا: "جاهزين ولا إيه.. اللعبة ليفيل الوحش".

وكان الفنان شيكو شارك متابعيه وجمهوره، بصورة من وراء كواليس تصوير مسلسل اللعبة فى منطقة وادى الريان بمحافظة الفيوم، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، الصورة التى ظهر فيها مع النجمة رانيا يوسف ومحمد ثروت، وأمامهم طاولة الغذاء عليها فطير وعسل.



شيكو

وعلى جانب آخر حرص الفنان مصطفى قمر على تهنئة ابنته بفوزها بالميدالية الذهبية فى الجمباز، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، فيديو وصورًا لابنته بعد فوزها على الميدالية الذهبية فى الجمباز".

وعلق الفنان مصطفى قمر عبر حسابه الشخصى على إنستجرام قائلاً: "ألف مبروك يا چوچو يا حبيبة بابى على الذهبية، يا بطلة الجمباز الأولى ربنا يحفظك من العين ياملاكى ياحبيبة قلبى وروحي، ما شاء الله على الحلاوة والسكر والبصة اللى تجنن مبروك".