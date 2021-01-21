شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى لـ"لؤلؤ": قوليلهم بتحبيني قد إيه.. والجمهور: مالكش أمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم محمد الشرنوبى الذى يقدم شخصية "بودا" فى مسلسل "لؤلؤ" سؤالا إلى النجمة مى عمر "لؤلؤ"، حيث طالبها باعترافها بحبها له للجمهور، وذلك بعد خيانته لها مع صديقتها المقربة خلال أحداث العمل، حيث أقنعها بحبه حتى يستوليا على أموالها.



محمد الشرنوبى عبرتويتر

ونشر محمد الشرنوبى، عبر حسابه بموقع تويتر، عددا من الصور من مسلسل لؤلؤ، وعلق قائلا: "قوليلهم يا لؤلؤ بتحبيني قد إيه! قوليلهم إني ماليش ذنب".





وتفاعلت الجماهير بعد خيانة بودا لـ لؤلؤ ضمن أحداث المسلسل، حيث علقت إحدى المتابعات: "أنا كنت بحبك بس بعد حلقة النهاردة دى اتأكدت إنك ملكش أمان زى بقية الرجالة"، وغردت زينب: "خيانة غير متوقعة"، وعلقت أخرى: "طلعت متفق مع صحبتها".

وكانت المفاجأة اكتملت فى الحلقة الـ 19 من مسلسل لؤلؤ، حيث اتضح أن مروة صديقة لؤلؤ المقربة تخونها وهى من طلبت من "بودا" محمد الشرنوبي أن يخدع لؤلؤ ويقنعها أنه يحبها حتى يستولى هو ومروة على أموالها، وعلى جانب آخر تخبر والدة لؤلؤ ابنتها أنها غير راضية عن مروة وتشعر أنها ليست صديقة حقيقية فى حين أن لؤلؤ تدافع عنها.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.