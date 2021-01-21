شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة خناقة محمد رمضان وسمية الخشاب فى موقع تصوير مسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان محمد رمضان تصوير أحداث مسلسله الجديد "موسى" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يعد المسلسل أحد المسلسلات القوية فى الموسم.

وانتشرت خلال الأيام الماضية شائعات حول خناقة بين الفنان محمد رمضان والفنانة سمية الخشاب فى لوكيشن تصوير مسلسلهما "موسى"، وتناقل رواد السوشيال ميديا تلك الشائعات التى ليس لها أساس من الصحة، حيث تبين أن سمية لم تصور أى مشهد من المسلسل حتى الآن، وأنها ستبدأ تصوير أول مشاهدها خلال الأسبوع المقبل.

وأوشك رمضان على الانتهاء من تصوير مشاهد الديكور الأساسى فى بلدته الصغيرة، حيث يجسد شخصية رجل صعيدى يدور حوله العديد من القصص والحكايات المشوقة.

يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.