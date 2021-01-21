شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيكولاتة" مشروع جديد لفريق Rolling Stones.. اعرف إيه القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد فرقة الروك الشهيرة رولينج ستونز Rolling Stones لإطلاق ألواح الشيكولاتة الخاصة بها خلال الأسبوع المقبل، وهو الخبر الذى تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "إن إم أى" و"راديو إكس".

وأشارت التقارير إلى أن المشروع الجديد للفرقة فى صناعة الحلويات هو أحدث خطوة فى إستراتيجيتها التسويقية الشاملة، والتى جعلتها تفتتح أول متجر رئيسى لها فى وسط لندن العام الماضى.

وحسب موقع " The Daily Star " تحمل أسماء أنواع الشيكولاتة أسماء أشهر الأغنيات الخاصة بالفريق الشهير، وستكون المنتجات متاحة على أحد المواقع الإلكترونية وتتكلف الشيكولاته 5.95 جنيه إسترلينى بالإضافة إلى رسوم البريد .

يذكر أنه فى شهر نوفمبر الماضى أطلقت الفريق الشهير رولينج ستونز متجر إلكترونى عبر الإنترنت للربط بالمتجر الرئيسى الموجود فى لندن.

ومن المعروف أن فرقة الروك الشهيرة رولينج ستونز " Rolling Stones " بدأت مسيرتها الفنية عام 1962، وقدمت عدد هائل من الأعمال الفنية الناجحة ، و من أبرز هذه الأغنيات : " gimme shelter " و " start me up " و " wild horses " وغيرها.