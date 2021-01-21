شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب بـ"الكاجول" فى أحدث ظهور لها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة شيرين عبد الوهاب الأنظار في أحدث ظهور لها، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمطربة شيرين لاقت رواجا كبيرا بين معجبيها على منصات السوشيال ميديا.

وتألقت شيرين في إطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية ملابس كاجول شتوية تميزت باللون الأسود، إلى جانب حذاء رياضي أسود، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد سوداء متناسقة مع ملابسها.

وبدت شيرين في حالة جيدة، حيث ظهرت مبتسمة في الصور التي تداولها معجبوها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلا بين متابعيها.



النجمة شيرين عبدالوهاب في أحدث ظهور

وطرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب في الآونة الأخيرة، كليب أغنية "مصر أرض الجمال"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أمير سمير وإيهاب سمير، هندسة صوتية محمد إسماعيل، وقد هنأت فيها الشعب المصري وشعوب العالم بالعام الميلادي الجديد، وقد هدفت الأغنية أيضا للترويج للسياحة في مصر، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وفي وقت سابق، ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب فى صورة جديدة لها متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أشهر من غيابها عن جمهورها عقب قرارها مقاطعة السوشيال ميديا، بخسارة واضحة فى وزنها، وذلك بعد آخر ظهور لها بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب فى أغسطس الماضى بعد شائعات مشاجرتهما وانفصالهما، والتي جاءت أهم التعليقات عليها وقتها خاصة بوزن شيرين الزائد.



الفنانة شيرين عبد الوهاب