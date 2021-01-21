شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف غنت جينفير لوبيز فى حفل تنصيب جون بايدن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غنت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بكل شغف في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن، وفي فقرة أخرى قدمت أيضا النجمة ليدي جاجا أغنية من أجل الحفل الذى شهده العالم.

وأدى جون بايدن اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، كما قامت كاملا هاريس أيضاً بأداء اليمين الدستورية نائبة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.

وأكدت شكبة "فوكس نيوز" الأمريكية إن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن هو ثانى رئيس كاثوليكى فى تاريخ البلاد، حيث كانت آخر مرة جلس فيها رئيس كاثوليكي في البيت الأبيض عام 1961 عندما تم تنصيب جون كينيدي كأول رئيس ينتمى لهذه الطائفة. واشتهر كينيدى بالاحتفال بالقداس في كنيسة سانت ماثيوز خلال فترة رئاسته.

وبالمثل ذهب جو بايدن إلى الكنيسة قبل تنصيبه، وهي خطوة تقليدية قبل مراسم أداء اليمين، ورافقته زوجته جيل ومعهما نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوجلاس إمهوف.

وبناءً على دعوة من بايدن، انضم إلى الزوجين الأولين مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين، بما فى ذلك جميع الأعضاء الأربعة الكبار في قيادة الكونجرس.

ويشمل ذلك زعماء مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل والديمقراطي تشاك شومر وكذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفن مكارثي.