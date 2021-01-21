شكرا لقرائتكم خبر عن قبلات من جينيفر لوبيز لخطيبها فى جلسة تصوير أمام البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز لجلسة تصوير بصحبة خطيبها أليكس رودريجيز أمام البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، خلال حضورهما حفل تنصيب جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية خلفا للرئيس دونالد ترامب.

وتبادلت جينيفر لوبيز مع خطيبها أليكس رودريجيز القبلات، حيث شاركت الفنانة العالمية جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام صورها مع خطيبها وأصدقائها ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا بين متابعيها.



الفنانة جينيفر لوبيز وخطيبها

وظهرت الفنانة جينيفر لوبيز في إطلالة أنيقة مرتدية ملابس بيضاء، وحذاء أبيض، فيما كان يرتدى خطيبها بدلة سوداء مع حذاء أسود، ونظارة شمسية.

وغنت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بكل شغف في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن، وفي فقرة أخرى قدمت أيضا النجمة ليدي جاجا أغنية من أجل الحفل الذى شهده العالم.

وشاركت النجمة جينفير لوبيز في حفل التنصيب، حيث أدى جون بايدن اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، كما قامت كاملا هاريس أيضاً بأداء اليمين الدستورية نائبة للرئيس الأمريكي المنتخب، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.



الفنانة جينيفر لوبيز في صورة تذكارية



النجمة جينيفر لوبيز وخطيبها



جينيفر لوبيز في جلسة تصوير بصحبة خطيبها



جينيفر لوبيز مع كامالا هاريس