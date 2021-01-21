شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا ترتدى فستانا من تصميم إلسا سكيابارلى فى حفل تنصيب بايدن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت النجمة العالمية ليدي جاجا أن تلفت أنظار العالم لها في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد بايدن، حيث غنت جاجا في الحفل النشيد الوطني، وظهرت جاجا بإطلاله أنيقة بشكل غير مسبوق بعدما ارتدت فستانا من اللونين الأسود والأحمر مزينا بحمامة سلام ذهبية تحمل غصن الزيتون، والفستان حديث السوشيال ميديا بتوقيع مصممة الأزياء العالمية إيطالية الأصل إلسا سكيابارلي، والتي جعلت جاجا تظهر بشكل مختلف وجذاب في هذا اليوم التاريخي .



فستان ليدي جاجا في حفل التنصيب

وقدمت ليدى جاجا النشيد الوطنى الأمريكي بعد أن عزفت فرقة موسيقية عسكرية النشيد فى بداية حفل تنصيب الرئيس الأمريكى جو بايدن، وذلك قبل أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية رئيساً للبلاد.

وأدى جون بايدن اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، كما قامت كاملا هاريس أيضاً بأداء اليمين الدستورية نائبة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.



فستان ليدي جاجا

وأكدت شكبة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن هو ثانى رئيس كاثوليكى فى تاريخ البلاد، حيث كانت آخر مرة جلس فيها رئيس كاثوليكي في البيت الأبيض عام 1961 عندما تم تنصيب جون كينيدي كأول رئيس ينتمى لهذه الطائفة. واشتهر كينيدى بالاحتفال بالقداس في كنيسة سانت ماثيوز خلال فترة رئاسته.



ليدي جاجا في حفل تنصيب جون بايدن



ليدي جاجا في حفل تنصيب جون بايدن