شكرا لقرائتكم خبر عن هايلى بيبر ترحب بالرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت عارضة الأزياء العالمية هيلى بيبر متابعيها بصور للرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، لحظة حلف اليمين الدستورية فى أول يوم لولايتهما الرئاسية، حيث نشرت الصور عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتعلن الترحيب بهم فى يومهما الأول، وكتبت قائلة: "يا له من يوم عاطفى وجميل، الرئيس بايدن ونائب الرئيس هاريس".

وأدي الرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية منذ قليل، في حفل غاب عنه الرئيس السابق دونالد ترامب، بعدما أعلن قبل أيام مقاطعته رسمياً لمراسم انتقال السلطة في البلاد.



لحظة حلف اليمين للرئيس الامريكى جو بايدن

وشهد حفل التنصيب إجراءات استثنائية بسبب القيود التي يفرضها وباء كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن رؤساء الولايات المتحدة السابقين بخلاف ترامب حرصوا على الحضور، حيث شهد الحفل كلاً من الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش وزوجته لورا، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون مع زوجته هيلارى، بخلاف باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما، كما وصل مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى مقر الكونجرس الأمريكى لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب.