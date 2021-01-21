شكرا لقرائتكم خبر عن جينفير لوبيز تغنى أمام جون بايدن بحفل التنصيب × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن، حيث أحيت الحفل بعدما تم اختيارها هي والنجمة العالمية ليدي جاجا لتغني النشيد الوطني بحفل التنصيب، وفي هذا السياق شاهد 10 صور لجينفر لوبيز أثناء غنائها امام الرئيس الأمريكي الجديد.



جينيفر لوبيز في حفل تنصيب جون بايدن

وقدمت ليدى جاجا النشيد الوطنى الأمريكي بعد أن عزفت فرقة موسيقية عسكرية النشيد فى بداية حفل تصيب الرئيس الأمريكى جو بايدن، وذلك قبل أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، فى حفل غاب عنه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.



جينيفر لوبيز في حفل تنصيب جون بايدن

وأدى جون بايدن اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، كما قامت كاملا هاريس أيضاً بأداء اليمين الدستورية نائبة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.

وأكدت شكبة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن هو ثانى رئيس كاثوليكى فى تاريخ البلاد، حيث كانت آخر مرة جلس فيها رئيس كاثوليكي في البيت الأبيض عام 1961 عندما تم تنصيب جون كينيدي كأول رئيس ينتمى لهذه الطائفة. واشتهر كينيدى بالاحتفال بالقداس في كنيسة سانت ماثيوز خلال فترة رئاسته.



جينيفر لوبيز في حفل تنصيب جون بايدن

وبالمثل ذهب جو بايدن إلى الكنيسة قبل تنصيبه، وهي خطوة تقليدية قبل مراسم أداء اليمين، ورافقته زوجته جيل ومعهما نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوجلاس إمهوف.

وبناءً على دعوة من بايدن، انضم إلى الزوجين الأولين مجموعة من أعضاء الكونجرس من الحزبين، بما فى ذلك جميع الأعضاء الأربعة الكبار في قيادة الكونجرس.

ويشمل ذلك زعماء مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل والديمقراطي تشاك شومر وكذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفن مكارثي.



جينيفر لوبيز في حفل تنصيب جون بايدن



جينيفر لوبيز في حفل تنصيب جون بايدن



جينيفر لوبيز في حفل تنصيب جون بايدن



جينيفر لوبيز في حفل تنصيب جون بايدن



جينيفر لوبيز في حفل تنصيب جون بايدن



جينيفر لوبيز في حفل تنصيب جون بايدن