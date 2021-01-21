شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح يحتفل بذكرى ميلاد والده الراحل بصور نادرة: مفيش حاجة كاملة من غيرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم أحمد خالد صالح ذكرى ميلاده والده الفنان الراحل خالد صالح، حيث شاركت جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على إنستجرام صورة تجمعه بوالده من دولاب الذكريات، معلقا: "كل سنة وحضرتك مُنعم يا والدى، كل سنة وعيد ميلادك في الجنة إن شاء الله أحلى".

وأضاف الفنان أحمد خالد صالح: "أنا أكتر حاجة فخور بيها في حياتي إني ابنك، كل سنة وسيرتك منورالي طريقي وحب الناس ليك تاج علي راسي ربنا يجعل محبتنا جميعاً في ميزان حسناتك. مفيش حاجة كاملة من غيرك، يا رب تبقي شايفنا ومبسوط وفخور بينا و يجمعنا بيك وبكل الحبايب علي خير يا أبويا... الفاتحة لأبويا ولأمواتنا أجمعين".



الفنان أحمد خالد عبر انستجرام

وعلقت الفنانة هنادي مهنا زوجة أحمد خالد صالح عليه قائلة: "أنا متأكد من أنه فخور جدًا بما حققته وما ستصبح عليه، فأنت أفضل ابن يمكن لأي أبوين أن يتمناه.. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعله من أهل الجنة وصبر قلبك يا حبيبي".

من ناحية أخرى، تحتفل قناة نايل سينما بذكرى ميلاد خالد صالح في حلقتين تسجيليتين يتحدث فيهما ابنه وشقيقه عنه وعن المواقف الإنسانية والحياتية التي شاركوه فيها، كما صور فريق عمل البرنامج في مدرسته التي تعلم فيها بقريته وهو طفل بالابتدائية .



الفنان خالد صالح في صورة نادرة

كما يتحدث عنه أصدقاء الدراسة وزملاؤه الفنانون في البدايات، فى حلقات تسجيلية، ومنهم النجم طارق عبد العزيز والفنان والمخرج هشام منصور والفنانة إيمان صلاح الدين وغيرهم ممن رافقوه في الجامعة وفي مرحلة البدايات الفنية في مسرح الجامعة.



صورة نشرها الفنان أحمد خالد صالح عبر إنستجرام

الحلقات التسجيلية ستذاع علي مدار يومين الأربعاء 20 يناير والخميس 21 يناير الساعة العاشرة مساء، وتعاد كل حلقة في اليوم التالي الساعة الثالثة عصرا، والحلقات تقوم بالإداء الصوتي فيها الفنانة سلوى محمد علي، ومن إخراج منى أحمد واسكريبت منى عمري والإعداد لمروة حربي، والإشراف العام ورئيس قناة نايل سينما السيناريست سيد فؤاد.



الفنان الراحل خالد صالح