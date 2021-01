شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تخطف الأنظار بفستان أنيق فى حفل تنصيب بايدن.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الفنانة العالمية ليدى جاجا فى حفل تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن فى مبنى الكونجرس، اليوم الأربعاء، حيث غنت النشيد الوطنى الأمريكى، مرتدية فستانا أنيقا فضاضا باللونين الأسود والأحمر خطف الأنظار وأثارت تفاعلا كبيرا بين مواقع التواصل الاجتماعى فى الولايات المتحدة.

If anyone thinks Lady Gaga’s rendition of The Star Spangled Banner is “off”, she’s singing in the 3/4 meter which is exactly how the national anthem was written to be sung. #InaugurationDay pic.twitter.com/ZKqNSEXhr9

وأدى الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن اليمين الدستورية رئيساً لأمريكا ليتولي مهام إدارة الولايات المتحدة أربع سنوات مقبلة خلفاً للرئيس السابق دونالد ترامب، ليكون بذلك الرئيس الأكبر سناً (78 عاماً) في تولي هذا المنصب.

بايدن الذي بدأ حياته السياسية عام 1973 حينما تم انتخابه عضواً بمجلس الشيوخ، ليكون منذ ذلك الحين أصغر نائب يتولى هذا المنصب، يمتلك مسيرة حافلة في العمل العام، حيث تولي مناصب امتدت علي مدار حكم ثمانية رؤساء من ريتشارد نيكسون وحتى باراك أوباما، لكن المنصب الأعلى استعصى عليه دائما، قبل أن ينضم بايدن إلى صفوف الرؤساء رسمياً اعتباراً من الليلة.



الفنانة العالمية ليدي جاجا

وبدأت قصة بايدن مع عائلة كاثوليكية أيرلندية فى شمال شرق ولاة بنسلفانيا، حيث ولد جو عام 1942 قبل أن تنتقل عائلته إلى دبلاوير وهو فى عمر العاشرة.

وبعد تخرجه من كلية الحقوق، بدأ الانخراط فى السياسة المحلية فى ديلاوير وفاز فى انتخابات مجلس مقاطعة نيو كاسل عام 1970، وبعد عامين وفى عمر الـ29 فقط، تحدى السيناتور الجمهورى كلاب بوجز، وفاز بمقعده فى مجلس الشيوخ.



الفنانة ليدي جاجا



النجمة ليدي جاجا



ليدي جاجا تخطف الأنظار بفستان أنيق في حفل تنصيب بايدن