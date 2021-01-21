شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب: مسلسل "الطاووس" يحذر من مخاطر وأضرار السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سيدة المسرح العربى النجمة سميحة أيوب إن أحداث مسلسل "الطاووس" الذى تشارك فى بطولته ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، تدور فى إطار ملىء بالتشويق والإثارة، ويتناول قضايا اجتماعية هادفة.

وأضافت سميحة أيوب، فى تصريحات صحفية، أن أهم ما يميز الدراما التليفزيونية حاليا أنها تتناول الموضوعات الاجتماعية الهادفة التى تجذب الأسرة إلى شاشة التليفزيون بعد اختفاء تلك النوعية من المسلسلات لسنوات طويلة سيطرت خلالها أعمال غير هادفة تتناول ظواهر سلبية مثل العنف دون التركيز على المحتوى، معربة عن سعادتها بالانضمام إلى أسرة العمل والتعاون مع الفنان جمال سليمان والمخرج رؤوف عبد العزيز.

وأوضحت أن مسلسل "الطاووس" يلقى الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية الهادفة ويؤكد على العديد من القيم الإنسانية، ويوجه العديد من الرسائل الإيجابية للمتلقى، كما يحذر العمل من مخاطر وأضرار مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" والتى تسبب العديد من المشكلات لمختلف الأسر، حيث تشكل فى بعض الأحيان تهديدا لبعض أفراد المجتمع وخاصة فئة الشباب.

وأشارت سيدة المسرح العربى إلى أن المجتمع يتأثر بما يقدمه الفن من موضوعات مختلفة تسهم فى تغيير العديد من السلوكيات، وأن الدراما الاجتماعية الهادفة تسهم فى نشر الإيجابيات داخل الأسرة والمجتمع، ومن ثم ينبغى التركيز عليها للنهوض بالمجتمع والارتقاء بالذوق العام، لافتة إلى أنها لم تترد فى قبول المشاركة فى المسلسل لحرصها على تقديم موضوعات تهم المجتمع والإنسان.

"الطاووس" سيناريو وحوار كريم الدليل وأشرف على الكاتبة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة جمال سليمان، وسهر الصايغ، وأشرف مصيلحى، أحمد فؤاد سليم، مها نصار، فرح الزاهد وعدد آخر من الفنانين.