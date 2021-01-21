شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تحتفل بعيد ميلاد والدتها: الضحكة اللى فى حياتى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المطربة التونسية لطيفة على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها، من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، ونشرت أكثر من صورة لهما معاً خلال فيديو على نغمات أغنية لطيفة الشهيرة "دلوقتى بقيتى بنتى"، كما كتبت فى تعليقها على الفيديو: "كل ثانية وكل سنة وإنتى الروح والدم اللى بيسرى فى روحى كل سنة وإنتى الضحكة اللى فى حياتى كل سنة وإنتى الفرحة ودنيتى ودنيا أخواتى".



لطيفة ووالدتها

وأضافت "كلنا كل سنة وإنتي تاج رؤسنا كل ثانية وانتي منورة حياتي و حياتنا كلنا يا اغلى ما عندي يا اروع ام يا وطني و روحي و دنيتي ربنا يحفظك يخليكي لينا يا أمي".



لطيفة على انستجرام

من ناحية أخرى هنأت الفنانة لطيفة، مؤخراً، صديقتها النجمة أنغام بمناسبة عيد ميلادها، متمنية لها المزيد من السعادة والصحة في حياتها، ونشرت لطيفة، صورة تجمعها بأنغام، عبر حسابهاعلى تويتر، وكتبت عليها قائلة:" كل سنة وأنتى بألف خير وصحة وسعادة ونجاح يا حبيبة قلبى".



لطيفة مع والدتها

كما سبق والتقت الفنانة لطيفة بالنجمة اللبنانية نوال الزغبي خلال تواجدهما في دولة الإمارات، حيث شاركت لطيفة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا تجمعها بها برفقة أصدقائهم في دبي، لاقت تفاعلاً كبيرًا بين معجبيها.

وأعربت الفنانة لطيفة عن سعادتها الشديدة لمقابلتها المطربة نوال الزغبي، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على انستجرام :"دبي تجمعنا.. أنا وحبيبتي نوال الزغبي.. كتير انبسطت بشوفتك وقعدنا وسمعنا ومبروك شغلك الجديد بالنجاح إن شاء الله".