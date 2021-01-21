شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان ونصر محروس.. 20 سنة من الفن والخلاف و2021 تجمعهما مجددا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فترة كبيرة من الخلافات والنزاع القضائى التقى المنتج نصر محروس والنجم بهاء سلطان، حيث حضر النجم بهاء سلطان إلى استوديو "إم ساوند" بمصر الجديدة حسب الحكم القضائى الذى يقضى بإلزام بهاء سلطان بتسجيل وإعادة بعض الإغانى المتبقية من ألبومه الأخير الذى تم تسجيله منذ عدة سنوات.

وكان المنتج نصر محروس وشقيقه مهندس الصوت هانى محروس فى استقباله، ورصد ”الخليج 365” هذا اللقاء الأول، وكان مشمولا بحب وود بينهم وكأن لم يكن بينهم مشاكل أو انقطاع.

ويعود تاريخ التعاون الفنى بين نصر محروس وبهاء سلطان إلى أكثر من 20 عاما قدما خلالها العديد من الألبومات الناجحة لكن خلافات دبت بينهما ووصلت إلى ساحات المحاكم إلى أن تم التصالح بينهما مؤخرًا.

واحتفل أيضًا المنتج نصر محروس بحضور بهاء بتقطيع "تورتة" بالاستوديو وسط كل أفراد شركة فرى ميوزيك، وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال نصر محروس بهاء نجم الشركة الأول، وأنا سعيد بعودته، ومهما حصل أنا بحبه، وبينا نجاحات وعيش وملح وربنا يبعد عننا أى مشاكل أو أزمات.

وأشار نصر إلى أن بهاء كالعادة قام بغناء أغنية من أغانى الألبوم، وكالمعتاد قام بغنائها بإحساس كبير، وأكد محروس أنه متفائل بهذه العودة وأنه ينوى التركيز مع بهاء خلال هذه الفترة لإنهاء الألبوم وتعويض جمهوره هذا الغياب.

وقال النجم بهاء سلطان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالعودة للمنتج نصر محروس، معلقا: "مهما حصل أكن له كل حب وتقدير وأتمنى عودة النجاحات مرة أخرى معه".