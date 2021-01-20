أفلام ومسلسلات غيرت العالم.. دكتور "هاوس" أنقذ مريضًا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينشر الفيلم الجيد أفكارًا إيجابية، ويتعلم منه المشاهدون قيمة أو رسالة جديدة؛ ففي بعض الأحيان بإمكان السينما أن تنقذ حياة الجمهور.

على مدار الأعوام قدم التلفزيون والسينما نماذج إيجابية لشخصيات مؤثرة، نجحت في تغيير حياة المحيطين بها خياليًا، ليتجاوز تأثير هذه الشخصيات حدود الشاشة ويغيروا الواقع فعلا.

موقع "برايت سايد" الأمريكي، يرصد في التقرير التالي أبرز الأفلام والمسلسلات التي غيرت حياة العالم للأفضل.



1- Black Panther





فيلم "بلاك بانثر" للنجم الراحل شادويك بوسمان، تسبب في تزايد إقبال الناس على تبني القطط السوداء فور طرحه.

كان الناس يتجاهلون القطط السوداء قبل طرح الفيلم، بسبب بعض الأساطير والعادات المجتمعية التي تتشاءم من هذا اللون، ولكن تغير الوضع بمجرد صدور الفيلم وتم إنقاذ قطط كثيرة.



2- Bambi





فيلم الأنيميشن "بامبي"، الذي عشقه الكبار والصغار نجح في تخفيض عدد صائدي الحيوانات إلى النصف تقريبًا.

تدور أحداث فيلم بامبي حول غزالة أم تتعرض للقتل على يد الصياد، وهي قصة أثارت شجن الجمهور إلى حد نبذ هذا الفعل مجتمعيًا، حتى أصبح بامبي رمزا لحقوق الحيوانات.



3- House





مسلسل "هاوس"، الذي يدور حول طبيب عبقري يشخص الحالات المرضية المستعصية، تسبب في إنقاذ حياة مريض.

وبمحض الصدفة، نجح طبيب في تشخيص حالة مريض بعد عام كامل عانى فيه المريض دون معرفة السبب، بفضل إحدى حلقات دكتور هاوس.



4- Baywatch





مسلسل "باي ووتش"، الذي يدور حول حياة منقذي الشواطئ، تسبب في إقبال وتزايد المتطوعين على دورات تدريب حراس الشواطئ، قدوة بأبطال المسلسل.



5- Jaws

فيلم "الفك المفترس"، تسبب في تطبيق قوانين أكثر تزمتًا على الشواطئ ووضع قيود على الأماكن المسموح بالسباحة فيها، كذلك تراجعت أعداد المصيفين على الشواطئ.

ورغم أن الفيلم يتضمن معلومات مغلوطة عن القروش، لكنه ساهم في وضع قوانين أفضل للحفاظ على حياة مرتادي الشواطئ.



