النفط يحتفي بتنصيب "بايدن" ويصعد.. تعرف على الأسباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع النفط، في تداولات الأربعاء، بفعل التوقعات بأن تطلق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحفيزا اقتصاديا ضخما لتخفيف تداعيات الجائحة.

وسيدفع التحفيز الضخم الطلب على الوقود للارتفاع، فضلا عن إقرار سياسات ستفضي إلى شح المعروض من الخام.

ومن المنتظر أن يعمد بايدن على الفور، بعد تنصيبه رئيسا الأربعاء، إلى اتخاذ إجراءات لكبح جماح صناعة النفط الأمريكية، تشمل خطة للعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ وإلغاء ترخيص خط أنابيب النفط كيستون إكس.إل ووقف أعمال التنقيب في القطب الشمالي.

وارتفع خام برنت 18 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 56.08 دولار للبرميل. فيما أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.24 دولار للبرميل، مرتفعا 26 سنتا.

تحفيز إضافي ضخم



كانت جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية حثت المشرعين أمس الثلاثاء على "تحرك كبير" فيما يخص إنفاق الإغاثة من الجائحة، وهو ما عزز أسعار النفط.

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك، "ثمة آمال متجددة حيال التحفيز - المعنويات في الأسواق جيدة بوجه عام، ثمة شعور بإحراز تقدم وأن الطلب سيتحسن".

وجرى تنصيب الرئيس بايدن، اليوم الأربعاء، وسط توقعات باعتماد الإدارة الأمريكية الجديدة إنفاقا تحفيزيا ضخما بما يعزز الطلب.

ويترقب المستثمرون الآن خطاب تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، للحصول على تفاصيل بشأن حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار.

أعلى مستوى



وسجل خام برنت هذا الشهر أعلى مستوى في 11 شهرا حيث بلغ 57.42 دولار للبرميل مدعوما من تعهد السعودية بمزيد من التخفيضات الطوعية في الإنتاج، فيما اتفقت معظم الدول الأعضاء في أوبك+ على إبقاء الإنتاج عند مستواه دون تغيير في فبراير/ شباط.

وحظي النفط بمزيد من الدعم بفعل توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

ويتوقع محللون أن تنخفض المخزونات 300 ألف برميل. ومن المنتظر أن يعلن معهد البترول الأمريكي اليوم الأربعاء أول تقرير من تقريرين أسبوعين للإمدادات.

غير أن المكاسب كانت محدودة بسبب مخاوف بشأن الطلب في المدى القريب مع استمرار زيادة حالات الإصابة بمرض كوفيد-19.