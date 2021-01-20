ماغي بو غصن تعلن شفاء زوجها من “كورونا”: قطوع ومرق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 47 دقيقة

بعدما أصيب بفيروس كورونا، أعلنت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عن شفاء زوجها من فيروس كورونا.

ونشرت ماغي صورة تجمعها مع زوجها وقالت عبر “تويتر”، “ألف الحمدالله على سلامتك يا حبيب قلبي من كورونا اللعين.. قطوع ومرق على خير.. عقبال كل المنصابين يشفوا.. انتبهوا على أنفسكم… الله يخلصنا”.

وانهالت التعليقات والرسائل على ماغي من متابعيها الذين باركوا لهما شفاء جمال من هذا الفيروس الذي انتشر بشكل كبير في لبنان في الفترة الماضية وقد أودى بحياة مئات الاشخاص في ظل مرور القطاع الصحي بأزمة أيضاً.

في سياق منفصل، عبّرت بو غصن عن محبتها واشتياقها للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بعد غيابها عن لبنان لضرورة سفرها الى دبي، وذلك حين أعلنت نوال عن عودتها الى لبنان، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت بو غصن: “حتى لو محجورين بس تسافري بشتقلك اكتر الحمدلله على السلامة”.

وبدورها ردت نوال على منشور ماغي، قائلة: “واد ما ابعد بضلك بعقلي وقلبي يا احلى صديقة واخت بموت فيكي”.

يذكر أنه لطالما عبّرت ماغي ونوال عن إعجابهما ببعضهما، وصداقتهما المتينة على مواقع التواصل الاجتماعي.