سيرين عبد النور: لا تصارع خنزيراً في الوحل فتتسخ أنت ويستمتع هو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

كتبت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور تغريدة عبر “تويتر”، قالت فيها: “لا تصارع خنزيراً في الوحل فتتسخ أنت ويستمتع هو، لأن القذارة هي أسلوب حياته “.

وأضافت عبد النور: “هذا المثل الإنجليزي يجعلك تحتاط لنفسك من مناقشة الحمقى وترتفع عما يفعلونه فمن تربى في مستنقعات الجهل والحقد مناقشته تنقص من قدرك ومكانتك وهو يتلذذ بحمقه وجهالته …وما اكثرهم في عالمنا”.

في سياق منفصل، لطالما طالبت سيرين عبد النور بالإقفال التام على أثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وطالبت عبد النور سابقاً بالإقفال التام بعد تدهور حالة والدها الصحية، مشيرةً بتغريدة لها إلى أن المستشفيات لم تتمكن من استقباله بعدما شعر بضيق تنفّس بسبب حالات الكورونا المتواجدة في المستشفيات اللبنانية.

وجاء بتغريدة سيرين: “امس والدي حس بضيق نفس نزل على الطوارئ طلبو منو يبقى برا والسبب كان خوفاً عليه قالت له الممرضة اذا كان موضوع ضيق نفس روح على بيتك وتواصل مع دكتورك يهتم فيك من بيتك اعتبرني متل بنتك وسماع نصيحتي ما تبقى بالمستشفى هون خطر عليك. المستشفيات مليانة مرضة كورونا”.