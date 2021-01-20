بالفيديو – حفلة عند نادين الراسي في عز الحجر الصحي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي فيديو لجمعة لها مع العائلة والأصدقاء في إحدى الشاليهات وظهر فيه شقيقها الفنان جورج الراسي تزامناً مع الحجر الصحي في لبنان إثر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وتعرّضت الممثلة نادين الراسي لموجة واسعة من الانتقادات وذلك بسبب فيديو صوّرته بنفسها وظهرت فيه أثناء وجودها مع شقيقها الفنان جورج الراسي وعدد من الأصدقاء وسط أجواء احتفالية وغنائية في إحدى “الشاليهات” في إحدى المناطق الجبلية، وذلك تزامناً مع الحجر المنزلي الإجباري الذي لا تزال تفرضه الحكومة بموجب قرار اتّخذ أخيراً بعد تفشي فيروس كورونا ودخول البلاد في مرحلة خطرة جداً وارتفاع عدد الإصابات غير المألوف.

ونالت الراسي قسطاً كبيراً من الانتقادات التي أجمعت على أن تصرّفها وشقيقها وأصدقاءهما غير مسؤول، تزامناً مع قرار الحكومة بالإقفال التام، في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي يعيشها اللبنانيون وخصوصاً مع تزايد أعداد الإصابات وبلوغها الآلاف وارتفاع عدد الوفيات بالفيروس يوماً بعد يوم.