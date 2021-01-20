صورة والدة تيم حسن تثير ضجة.. فهل ورث جماله عنها؟

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

الممثل السوري تيم حسن

إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لوالدة الممثل السوري تيم حسن​، وأبدى عدد كبير من المتابعين إعجابهم بالصورة، مشيرين الى الشبه الكبير بينه وبين والدته.



وأشار المتابعون الى أن تيم ورث عن والدته جماله وحضوره اللافت، وهذا الشبه يتكرر كذلك حين ينشر صوراً أخرى تجمعه بشقيقه نذير، في إشارة الى أن الجمال متوارث في العائلة.

يّذكر أن موقع "الفن" كان قد علم أن هناك فكرة تتم دراستها من قبل جهة إنتاجية مهمة، سوف تجمع بين تيم حسن والممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وستصب في خانة إنتاج فيلم سينمائي يجمعهما، وسيتم تصويره في لبنان.