إليسا تعايد "إبنتها" بكلمات مؤثرة

محمد الفلاح - الأربعاء 20 يناير 2021

الفنانة اللبنانية اليسا

عايدت الفنانة اللبنانية ​اليسا​ صديقتها ​أنجيلا السيسى​، والتي تعتبرها مثل إبنتها، بمناسبة عيد ميلادها.



وكتبت إليسا في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "اليوم عيد ميلاد أحلى صديقاتي، إنسانة جميلة أسميها ابنتي ووقفت بجانبي في كل الظروف. أحبك كثيرا يا مامينا بارك الله فيك دائما".

وكانت إليسا قد تحدثت في مقابلة تلفزيونية عن أنجيلا لأول مرة، وهي فتاة مصرية ظلت تحضر حفلاتها الغنائية، منذ أن كانت طفلة صغيرة.

وقالت إليسا إنها شعرت أن أنجيلا هي إبنتها مع إزياد تعلقها بها، وكلما كانت تصل الفندق في القاهرة تجدها بإنتظارها، مشيرة إلى أنها تحبها جداً وتعتبرها مثلها الأعلى، كما أنها عندما أُصيبت بسرطان الثدي سافرت إلى بيروت لكي تساندها في المستشفى التي تعالج فيها، لتشعر أن الله منحها هذه النعمة.