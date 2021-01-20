شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يوضح حقيقة إصابته بـ كورونا ويكشف نتيجة الفحص والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الفنان اللبناني راغب علامه

وأشار علامة الى أنه خضع اليوم لفحص الـpcr، وأتت النتيجة سلبية، وطمأن محبيه أنه بصحة جيدة.

وكتب علامة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "صباح الخير للجميع منذ حوالي اسبوعين شعرت بعوارض كورونا واتصلت بطبيبي الشخصي وطلب مني الحجر الكلي فالتزمنا بالكامل، وأعطاني إرشادات وبعض الڤيتامينات المطلوبة. أما اليوم أجريت فحص ال pcr والنتيجة والحمدلله رب العالمين سلبية والفحوصات ممتازة الحمد لله Pcr negative".