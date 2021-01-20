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شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي غاغا تغني النشيد الوطني الأميركي بعد تنصيب بايدن رئيساً والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الفنانة العالمية ليدى غاغا
غنت الفنانة العالمية ليدى غاغا النشيد الوطنى الأميركي بأسلوب مؤثر وذلك في حفل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في مبنى الكونغرس، اليوم الأربعاء مرتدية فستاناً أنيقاً فضاضاً باللونين الأسود والأحمر خطف الأنظار، وأثارت تفاعلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.
وأدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن اليمين الدستورية رئيساً لأمريكا ليتولي مهام إدارة الولايات المتحدة أربع سنوات مقبلة خلفاً للرئيس السابق دونالد ترامب، ليكون بذلك الرئيس الأكبر سناً (78 عاماً) في تولي هذا المنصب.
وقد حرص الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته حضور حفل التنصيب.