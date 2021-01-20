داكوتا جونسون: "صديقنا" أصابني بالرعب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدثت الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون، مؤخرًا عن نوبة الذعر التي أصابتها خلال تصوير آخر أفلامها.

ووفقًا لمجلة "إيل" البريطانية، اعترفت الممثلة في برنامج المذيع جيمي فالون بإصابتها بنوبة ذعر خلال استعدادها لتصوير مشهد غناء في فيلمها Our Friend (صديقنا).

وتفسر منظمة الصحة العقلية الخيرية نوبة الذعر بأنها: شكل من أشكال التعبير عن الخوف؛ فهي استجابة مبالغ فيها من جسدك للتعبير عن تعرضه للخطر أو التوتر.





وقالت "جونسون" عن التجربة التي مرت بها، إنها كانت مرعبة للغاية، كما اعترفت أنها تعاني من فوبيا الصعود للمسرح، رغم كونه من متطلبات مهنتها.

وأضافت: "الغناء أمام الناس يرعبني بشدة، ولذلك صورنا المشهد بحيث لا يمكن رؤيتي، ورغم ذلك أصبت بالرعب بمجرد انتهائي منه، وسارعت بالجري في الاستوديو".

فيلم "صديقنا"، بطولة كيسي أفليك، وتقوم فيه "جونسون" بدور درامي لسيدة تدعى نيكول تحاول استعادة حياتها بعد تشخيص إصابتها بالسرطان.



