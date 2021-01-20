توم هولاند وتيموثي شالاميه أبرز المرشحين لخلافة جوني ديب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداولت المواقع الفنية، خبر ترشح الممثل الإنجليزي توم هولند، للقيام بدور صاحب أشهر مصنع شوكولاتة في السينما، ويلي وانكا.

"هولاند"، الذي يشتهر بشخصية البطل الخارق سبايدرمان، من أقرب المرشحين للقيام بدور ويلي وانكا، وينافسه على الدور الممثل تيموثي شالميه.





ووفقًا لموقع "فيميل فيرست" الأمريكي، تعمل شركة "وورنر بروس" الأمريكية للإنتاج السينمائي على فيلم تمهيدي للفيلم الشهير Charlie and the Chocolate Factory (شارلي ومصنع الشوكولاتة) منذ أعوام.

وصدر فيلم "شارلي ومصنع الشوكولاتة عام 2005، وقام ببطولته النجم جوني ديب.





وتأمل شركة الإنتاج أن تبدأ مرحلة إنتاج الفيلم في وقت لاحق من هذا العام، على أن يتم طرحه في مارس/آذار 2023.

وذكر الموقع، أن دور ويلي وانكا ارتبط بأسماء كبيرة منهم: رايان جوسلينج ودونالد جلوفر وإزرا ميلر، الذين كان من المقرر لهم لعب الدور عام 2018، لكن لم يقدر المشاركة في الفيلم.