نسب مشاهدة مرتفعة لمسلسل "Lupin" أنجح عمل فرنسي على "نتفليكس"

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باريس: يحقق مسلسل "Lupin" نسب مشاهدة مرتفعة عبر "نتفليكس" إذ تتابعه حوالى سبعين مليون أسرة في العالم، في مستوى قياسي للمسلسلات الفرنسية، وفق تقديرات نشرتها المنصة الأميركية العملاقة الثلاثاء.

وأوضحت الشبكة لوكالة فرانس برس أن عدد الأسر التي تتابع المسلسل سيصل إلى 70 مليوناً بحلول الخامس من فبراير أي بعد 28 يوما من بدء عرضه، في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة "20 مينوت".

ويتخطى "Lupin" تاليا "The Queen's Gambit"، أحد أنجح المسلسلات في تاريخ المنصة والذي وصل عدد مشاهديه إلى 62 مليون شخص عبر "نتفليكس".

وكتب نجم مسلسل "Lupin" الممثل عمر سي عبر حسابه على تويتر "70 مليونا! هذا جنون! أنا بمنتهى الفخر لأن "Lupin" هو أول مسلسل فرنسي على نتفليكس يحقق مثل هذا النجاح العالمي. ما كان ذلك ليتحقق لولاكم. شكرا لكم جميعا".

وقد احتل المسلسل المؤلف من عشر حلقات من إنتاج شركة "غومون"، المركز الأول على "نتفليكس" في حوالى عشرة بلدان بينها البرازيل وفيتنام والأرجنتين وإسبانيا.

وفي مؤشر إلى حجم الظاهرة، تصدّر كتاب المؤلف الفرنسي موريس لوبلان عن مغامرات "اللص الظريف" أرسين لوبين الذي اقتُبس منه المسلسل، قائمة الإصدارات الأكثر مبيعا عبر شبكة "أمازون" بفرعها الفرنسي.