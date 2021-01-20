إعلامي مصري يحسم الجدل حول انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: فجر الإعلامي المصري تامر أمين مفاجأة مدوية حول حقيقة انفصال النجم المصري عمرو دياب والنجمة دينا الشربيني مؤكداً في برنامجه “آخر النهار” أن الانفصال وقع بالفعل بينهما.

ونوّه تامر أن بعض الأشخاص المقربين من الثنائي حاولوا الصلح بينهما وحل الخلافات القائمة لكن محاولاتهم باءت بالفشل وانتهت علاقتهما كلياً.

وانتقد تامر تصريحات دينا الأخيرة في برنامج “بصراحة مع عمرو يوسف” بعد أن قالت إن المشاكل الحقيقية تبدأ في الظهور عندما يعيش الاثنان مع بعضهما ويكتشف كل منهما حقيقة الآخر٬ مشيراً إلى أن تصريحاتها ليست في محلها خاصةً أن الهضبة لم يصدر أي تصريح بعد انفصاله عنها والتزم الصمت.

واعتبر تامر أن عمرو هو المقصود في حديث دينا عن الزواج وهو ما أزعجه كثيراً مؤكداً أنه لا يجوز كشف أسرار بيوت بعد انفصال أي اثنين عن بعضهما٬ ولا بدّ أن يكون الانفصال بإحسان ومعروف واحترام وأنه لا داعي لحديث طرف عن الآخر بأي شكل من الأشكال.

يذكر أن دينا الشربيني كانت قد أطلت لأول مرة على جمهورها بعد شائعات انفصالها عن عمرو دياب في برنامج “بصراحة مع عمرو يوسف” ولم تتطرق إلى موضوع انفصالها عن عمرو بل تحدثت عن رأيها في الزواج بشكل عام.

وأوضحت الشربيني أن البعض يعتبر الزواج نهاية العلاقة وليس بدايتها وهذا الأمر ليس صحيحاً٬ قائلةً: “للأسف إحنا بناخذ فكرة الزواج أنها نهاية العلاقة مش بداية العلاقة، ده مش حقيقي، المفروض أن بيكون في فترة تعارف ووقتها الاثنين مش بيكونوا على طبيعتهم، كل واحد بيحاول يجذب اللي قدامه ويطلع مثالي عشان الاثنين يتبسطوا مع بعض”.

وتابعت: “الفكرة إن المشاكل الحقيقية بتبدأ لما أي حد يعيش مع التاني، بتشوفه على حقيقته، لو مبينة حققت من الأول مظنش أن ده هيحصل”.

وعن الشعور بالامتلاك بعد الزواج قالت الشربيني: ” كل واحد من الطرفين بيتخيل أنه بيمتلك اللي قدامه، ومش قصدي على الرجالة بس، لما بيبقى نفسك في شنطة أوي بعد ما تمتلكها عادي ممكن ترميها على الأرض”.

وأردفت: “كمان التعود حاجة سلبية، اللي هو خلاص اتجوزتها خلاص وتحط في بطنك بطيخة صيفي، المفروض كل يوم يبقى وكأنه يوم جديد وحياة جديدة.. أنا بحب الحب أوي”.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن حديث دينا عن الزواج هو تصريح غير مباشر عن الأسباب التي أدت إلى انفصالها عن الهضبة متمنين لها أن تجد الحب الحقيقي مجدداً.