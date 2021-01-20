رونالدو وجورجينا يتصدران قائمة أكثر الثنائيات ربحاً على انستغرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: يعتبر نجم نادي يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو واحداً من أبرز اللاعبين في تاريخ رياضة كرة القدم، حيث فاز المهاجم بالعديد من الألقاب خلال مسيرته المهنية حتى الآن، بما في ذلك الفوز بخمس جوائز الكرة الذهبية.

لكن رونالدو لا يشتهر بإنجازاته في الملعب فحسب، بل أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي مثل انستغرام وتويتر، حيث يكسب مبالغ هائلة من خلال منشور واحد يروج من خلاله لمنتج أو حدث ما. كسب المبالغ الطائلة لا ينطبق فقط على المشاهير أنفسهم وإنما يطول أيضاً شركاءهم في الحياة، فبحسب دراسة أجراها موقع ONBuy.com، تم الكشف عن مقدار ما يكسبه المشاهير من الأزواج على انستغرام، وقد تبين أن أعلى نسبة ربح هي التي يحققها الثنائي رونالدو وجورجينا رودريغيز.

واحتل رونالدو وشريكته جورجينا المركز الأول في القائمة لامتلاكهما أكثر من 237.9 مليون متابع، وتُقدر قيمة أرباح كل منشور لهما على الانستغرام بـقرابة 910.998 ألف دولار.

أما المركز الثاني فذهب إلى الممثل والمصارع السابق دواين جونسون الملقب بـ “ذا روك”، وزوجته المغنية لورين هاشيان بعدد متابعين لكليهما يتجاوز الـ 221 مليوناً، وبربح يُقدر بـ 701.388 ألف دولار.

واحتلت نجمة برنامج تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها مغني البوب كانييه ويست المركز الثالث في قائمة أكثر ثنائي ربحاً، على الرغم من تصدر خلافاتهما عناوين الصحف والمواقع وتداول العديد من الأنباء حول انفصالهما، ولدى الزوجين أكثر من 201 مليون متابع، ويقدر المنشور الواحد لهما بـ 671.661 ألف دولار.

وفي المركز الرابع حلّ جاستين وهيلي بيبر بعدد متابعين 187.7 مليون متابع وربح يقدر بـ 625.589 ألف دولار، تلاهما تايلور سويفت وصديقها جو ألون في المركز الخامس بعدد متابعين 143.5 مليون وأرباح بقيمة أكثر من 478 ألف دولار.

وحلت جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز في المركز السادس بعدد متابعين 140.9 مليون شخص وأرباح بقيمة 467 ألف دولار لكل منشور. أما كاتي بيري وأورلاندو بلوم، بلغ عدد متابعي الثنائي أكثر من 114 مليون شخص، أرباح بقيمة 280.567 ألف جنيه إسترليني أي ما يفوق 380 ألف دولار.