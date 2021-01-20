ليدي غاغا تصلي من أجل السلام في الكابيتول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت المغنية الأميركية ليدي غاغا صورة عبر تويتر ظهرت فيها في مشهد خشوع من داخل مبنى الكابيتول في أميركا، مشيرةً في تغريدة إلى أنها ستصلي للسلام يوم تنصيب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.

وأطلت غاغا بأزياء بيضاء من رأسها حتى قدميها في إشارة منها إلى لون السلام، وغردت قائلة: “أصلي أن يكون غداً يوم سلام لجميع الأميركيين”.

وتابعت: “فليكن يوم حب لا كراهية، يوماً للقبول وليس للخوف، يوماً نحلم فيه بفرحة مستقبل دولتنا، حلم غير عنيف حلم يمنح الأمان لأرواحنا. كل الحب من مبنى الكابيتول”.

وبحسب تقارير، من المقرر أن تغني ليدي غاغا النشيد الوطني خلال مراسم أداء القسم في الطرف الغربي من مبنى الكابيتول.

على جانب آخر، يقدم الممثل الأميركي توم هانكس برنامجاً تلفزيونياً خاصاً للاحتفال بتنصيب الرئيس الأميركي، الذي يحمل عنوان Celebrating America، وسيشهد مشاركة نجوم آخرين من بينهم جون بون جوفي وديمي لوفاتو وجاستن تمبرليك.

وسيبث البرنامج الخاص العديد من القنوات التلفزيونية ومنها: “cbs، abc ،cnn ،nbc ،msnbc”، كما سيبث عبر يوتيوب وفيسبوك وتويتر ومنصات أخرى على الإنترنت.

وهذا العام، سيتم تقليص الاحتفالات والفعاليات المعتادة التي تقام يوم تقلد الرئيس الأميركي المنصب بسبب جائحة كوفيد 19.