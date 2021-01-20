بالصور.. فستان ليدي جاجا يخطف أضواء تنصيب بايدن بـ"حمامة سلام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تتخل مغنية البوب الأمريكية ليدي جاجا عن حبها للدراما خلال حضورها للاستعراض في حفل تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وخطفت ليدي جاجا الأنظار خلال حفل الأربعاء، عندما ظهرت مرتدية فستانًا للمصممة إليسا سكيابارلي، وإطلالة من تصميم دانيال روزبيري.

وفقًا لموقع "هاربر براذرز" الأمريكي، تألفت الإطلالة من سترة من الكشمير باللون الكحلي وتنورة من الحرير الأحمر مع بروش حمامة سلام مذهب.





وقال دانيال روزبيري عن إطلالة ليدي جاجا: "كأمريكي يعيش في باريس، حضرت هذه الإطلالة كرسالة حب للبلد التي أفتقدها كثيرً، ولفنانة طالما أعجبت بها".







ووصلت ليدي جاجا العاصمة واشنطن، الثلاثاء، مرتدية فستان أبيض بعباءة طويلة من تصميم دار جيفنشي، وقناع وجه أبيض.

كما نشرت صورة من مبنى الكابيتول (الكونجرس) تعبر فيها عن تمنياتها بالأمل والوحدة للشعب الأمريكي.





وتشتهر ليدي جاجا بحبها للأزياء الفريدة والغريبة، إذ سبق وظهرت بفستان مصنوع من اللحم النيء وفستان من الضفادع.





وسبق أن أعلنت ليدي جاجا دعمها لـ "جو بايدن" خلال ترشحه لمنصب رئيس الولايات المتحدة الامريكية، كما قامت بالترويج لحملته.



