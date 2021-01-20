الصلح بين نصر محروس وبهاء سلطان بعد سنوات من القطيعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المنتج المصري نصر محروس عودة المطرب المصري بهاء سلطان لشركته بعد خلافات دامت لسنوات طويلة.

ونشر نصر محروس صور تجمعه مع بهاء سلطان وعلق عليها: "إبني في الفن وأخويا اللي بتشرف بيه بهاء سلطان مبروك الرجوع لبيتك فري ميوزك".



ونشبت خلافات بين نصر محروس والمطرب بهاء سلطان منذ فترة على إثر اتهامات بينهما.

كانت المنتج نصر محروس قال إن خلافاته مع المطرب بهاء سلطان سببها عدم التزام الأخير مع شركته التي كانت وراء اكتشافه ودعمه وشهرته.

في حين قال بهاء سلطان، إن نصر محروس لم يلتزم بتنفيذ الألبومات المتفق عليها بينهما، ما اضطره لفسخ العقد.